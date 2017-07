Nieuws: CastleStorm naar PlayStation VR

Door Stefan van B op 12-07-2017 om 10:31 Bron: Gamed In 2014 bracht ontwikkelaar Zen Studios CastleStorm uit op consoles en PC. De game werd destijds goed ontvangen en ontving vorig jaar een VR editie op Oculus Rift en Samsung Gear VR. Nu heeft Zen Studios aangekondigd deze unieke Tower Defense RPG op 1 augustus aanstaande uit te brengen op PlayStation VR. Hieronder de aankondigingstrailer.



