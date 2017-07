Nieuws: Wild West Online in debuutgameplay

Door Stefan van B op 11-07-2017 om 11:53 Bron: All Games Delta Toen een screenshot van Wild West Online werd aangezien voor een plaatje afkomstig uit Red Dead Redemption 2 schoot de hype voor Wild West Online de lucht in. Wat is deze western titel voor de PC nu precies? Vandaag krijgen we daar meer verheldering in. De game schittert namelijk in een zes minuten durende gameplaydemo. Cactussen, een zonsondergang, paardrijden en hier en daar wat stelen: Wild West Online lijkt het allemaal te hebben. Tweeten



