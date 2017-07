Nieuws: Eerste details Star Wars: Battlefront II beta

Door Stefan van B op 11-07-2017 om 11:48 Bron: DualShockers Voorafgaand aan de release op 17 november aanstaande zal DICE in oktober een beta organiseren voor Star Wars: Battlefront II. Vandaag heeft de ontwikkelaar besloten alvast iets meer informatie over deze beta te delen. Meer details komen pas gedurende de Gamescom. Ten eerste is bekend gemaakt dat in de beta spelers aan de slag kunnen in Naboo: Theed in de speelmodus Galactic Assault, die eerder tijdens de E3 werd getoond. Daarnaast kan er ook deelgenomen worden aan Starfighter Assault Battle, waarbij spelers achter het stuur van legendarische Star Wars voertuigen kunnen plaatsnemen. Over deze nog niet getoonde modus leren we meer tijdens de Gamescom.



Daarnaast zijn de data voor de beta bekend gemaakt. Van 6 tot 9 oktober zal de beta open zijn, maar als je een pre-order voor de game plaatst kun je al vanaf 4 oktober aan de slag. Tweeten



