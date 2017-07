Nieuws: Compile Heart met Death end re;Quest

Door Joni Philips op 09-07-2017 om 11:09 Bron: Siliconera Ontwikkelstudio Compile Heart werkt momenteel aan een nieuwe PlayStation 4 Role Playing Game onder de naam Death end re;Quest. Protagonist Shin Mizunashi gaat aan de slag om het meisje Shiina Ninomiya te redden die ondertussen al een jaartje opgesloten zit in een teloorgegane Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role Playing Game.



