Battle Sports Mekuru Pokémon GO is verre van dood, integendeel! Micro Machines: World Series Yoshi Nieuws: For Honor Hero Series aangekondigd

Door Rene Groen op 06-07-2017 om 18:10 Bron: Gamed Vanaf 8 juli gaat de For Honor Hero Series van start op alle platformen in de Verenigde Staten en Europa. De For Honor Hero Series is een internationaal toernooi dat Ubisoft samen met ESL organiseert. Na de wekelijkse competities strijden 16 topspelers op 12 augustus live tegen elkaar in Burbank voor $10,000 aan prijzengeld.



De finales zijn live te volgen via het For Honor



De competitie van For Honor blijft na de Hero Series doorgaan wanneer de ranked modus in een toekomstige update wordt toegevoegd. Hiermee hebben spelers initieel toegang tot on-demand Duel-toernooien. Later kunnen zij ook deelnemen aan 4v4 en Brawl rangtoernooien. Het rangsysteem van For Honor laat spelers toe om voor elke gamemodus een andere ranking te hebben. Hier is ‘hoe hoger de rang, hoe groter de kans op exclusieve toernooiloot’ van toepassing. Van 13 tot 18 juli krijgen nieuwsgierigen de kans om dit in de aankomende Public Test for Brawl Tournaments uit te proberen. De eerste For Honor Hero Series tracht de competitie in de game naar een hoger niveau te tillen door alle spelers op te roepen om mee te doen aan de 1v1 Dueltoernooien. Deze toernooien vinden elke week, gedurende 4 weken, plaats op alle platformen. Vanaf 8 juli verdienen geregistreerde spelers na elke wedstrijd punten op basis van hun rang. Topspelers van elk platform worden gekozen op basis van de gemiddelde toernooiuitslagen en mogen daarna tijdens het Live Finals-event in Burbank, Californië, vechten om de titel ‘platformkampioen’.De finales zijn live te volgen via het For Honor Twitch-kanaal , For Honors Facebook-stream en het YouTube-kanaal van Ubisoft. Zo krijgen spelers de kans om hun kunsten op een podium voor een groot publiek te tonen. De For Honor Hero Series blijft na het eerste toernooi groeien door te luisteren naar de feedback van de community en de deelnemers. Om meer te weten te komen over de For Honor Hero Series en om je te registeren voor de online kwalificaties, ga naar de officiële website De competitie van For Honor blijft na de Hero Series doorgaan wanneer de ranked modus in een toekomstige update wordt toegevoegd. Hiermee hebben spelers initieel toegang tot on-demand Duel-toernooien. Later kunnen zij ook deelnemen aan 4v4 en Brawl rangtoernooien. Het rangsysteem van For Honor laat spelers toe om voor elke gamemodus een andere ranking te hebben. Hier is ‘hoe hoger de rang, hoe groter de kans op exclusieve toernooiloot’ van toepassing. Van 13 tot 18 juli krijgen nieuwsgierigen de kans om dit in de aankomende Public Test for Brawl Tournaments uit te proberen. Tweeten



Andere berichten over For Honor [05-05-2017] Seizoen 2 For Honor in gameplaybeelden [28-04-2017] For Honor Season Two komt 16 mei [06-03-2017] Nieuwe For Honor karakters gelekt? [25-02-2017] For Honor [16-02-2017] For Honor met 4K/60fps trailer [14-02-2017] Achievements For Honor [12-02-2017] For Honor legt progressie uit [07-02-2017] Ervaar For Honor in 360° met ‘In The Battle’ [04-02-2017] For Honor Season Pass onthuld [01-02-2017] For Honor Open Beta tussen 9 en 12 februari [21-01-2017] Systeemeisen For Honor onthuld [19-01-2017] For Honor Closed Beta content bekend [18-01-2017] For Honor demonstreert Nobushi Warriors [11-01-2017] For Honor Closed Beta start eind januari [07-01-2017] Nieuwe gezichten in For Honor [15-12-2016] For Honor Closed Beta komt in januari 2017 [29-10-2016] For Honor video toont momenten uit Alpha [06-10-2016] Toch geen split-screen in For Honor [21-09-2016] For Honor [14-09-2016] For Honor Closed Alpha details onthuld [05-09-2016] For Honor schuift zijn helden naar voren [18-08-2016] [GC] Facties uit For Honor in screenshots [17-08-2016] [GC] Factions trailer van For Honor [28-07-2016] For Honor met Accolade trailer [18-06-2016] [E3] For Honor in gameplaybeelden [15-06-2016] [E3] Bekijk For Honor in lading screenshots [13-06-2016] [E3] Trailer For Honor [13-02-2016] Ubisoft: 'For Honor is voor hardcore gamer' [05-08-2015] [GC] For Honor bekijkt zijn oorsprong [03-08-2015] For Honor met Making of Announcement trailer 18:14 COD: Infinite Warfare Absolution DLC nu beschikbaar

18:08 Middle-earth: Shadow of War met Nemesis Forge Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: For Honor Type: Game Releasedatum: 14-02-2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















Meer media Artikelen Games Forum