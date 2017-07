Battle Sports Mekuru Pokémon GO is verre van dood, integendeel! Micro Machines: World Series Yoshi Nieuws: Middle-earth: Shadow of War met Nemesis Forge

Door Rene Groen op 06-07-2017 om 18:08 Bron: Gamed Met Middle-earth: Shadow of War krijgen we op 10 oktober een vervolg op Shadow of Mordor. Deze laatste titel krijgt een nieuwe update waarmee spelers hun beste Nemesis en volgeling mee kunnen nemen naar Shadow of War. In Shadow of Mordor hebben spelers talloze persoonlijke en wraakzuchtige verhalen gecreëerd door middel van de vijanden en bondgenoten uit het Nemesis-systeem. Met de Nemesis Forge krijgen deze verhalen een vervolg in Middle-earth: Shadow of War; de aartsnemesis van de terugkerende speler uit Middle-earth: Shadow of Mordor wordt geďmporteerd, terwijl de trouwste Ork-volgeling van een speler wordt vastgesteld die de speler kan helpen in het gevecht en de verdediging tegen de troepen van Sauron. De Nemesis Forge is nu ook verkrijgbaar voor Middle-earth: Shadow of Mordor op de Xbox One, PlayStation 4 en via Steam.







Voor nieuwkomers van de serie die hun eigen, unieke Nemesis willen maken, is Middle-earth: Shadow of Mordor vanaf vandaag, om 17:00 uur, tot 9 juli verkrijgbaar om uit te proberen op de Xbox One en Steam.



Spelers kunnen bovendien Middle-earth: Shadow of Mordor voor Xbox One, PlayStation 4 en Steam aanschaffen met 80 procent korting op de reguliere prijs. De verkoopdata voor ieder platform worden hieronder weergegeven:



• Xbox One: Nu te koop tot 17 juli

• PlayStation 4: Nu te koop tot 19 juli

• Steam: Nu te koop tot 10 juli Tweeten



Andere berichten over Middle-earth: Shadow of Mordor [28-04-2017] Shadow of War bespreekt Nemesis systeem [12-11-2016] Shadow of Mordor met Pro verbeteringen [30-03-2016] Middle-earth: Shadow of Mordor met sequel? [29-04-2015] Middle-earth krijgt een GOTY uitgave [25-02-2015] Nieuwe DLC voor Middle-earth onthuld [16-01-2015] Shadow of Mordor: Lord of the Hunt DLC [17-12-2014] Shadow of Mordor DLC nu beschikbaar [10-12-2014] DLC Achievements Middle-Earth: SoM [21-11-2014] Gratis content voor Middle-earth [31-10-2014] Shadow of Mordor met Lord of the Hunt DLC [22-10-2014] Gratis content voor Middle-Earth [17-10-2014] Middle-earth met fotomode [08-10-2014] Middle-Earth: Shadow of Mordor [04-10-2014] Middle-earth met Nemesis launchtrailer [01-10-2014] Launchtrailer Middle-earth Shadow of Mordor [30-09-2014] Middle-earth met Season Pass Trailer [29-09-2014] Middle-earth Shadow of Mordor met trailers [28-09-2014] Trailer laat ons in Mordor stappen [15-09-2014] Middle-earth met uurtje gameplay [11-09-2014] Middle-earth brengt ons achter de schermen [09-09-2014] Middle-earth later naar last-gen consoles [09-09-2014] Middle-earth: Shadow of Mordor [09-09-2014] De Geschiedenis van Middle-earth [30-08-2014] Middle-earth: Shadow of Mordor toont Ratbag [18-08-2014] Season Pass voor Middle-Earth [18-08-2014] [GC] Gameplay uit Midden-Aarde [12-08-2014] [GC] Trailer Middle-Earth Shadow of Mordor [09-08-2014] Achter de schermen met Shadow of Mordor [02-08-2014] Nieuwe blik op The Wraith van Middle-Earth [26-07-2014] Middle-Earth toont The Wraith 18:10 For Honor Hero Series aangekondigd

18:04 Monster Hunter World met gameplay Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Middle-earth: Shadow of Mordor Type: Game Releasedatum: 03-10-2014 Ontwikkelaar: Monolith Productions Uitgever: Warner Bros. Media:















Meer media Artikelen Games Forum