Charts Japan: Radiant History wint rustige week

Door Joni Philips op 06-07-2017 om 07:38 Bron: Gematsu Japans onderzoeksbureau Media Create zorgt wekelijks voor een compleet overzicht van de Japanse verkoopcijfers. Het geeft ons een inzicht in de verkopen op een wekelijkse basis. Het bedrijf geeft ons nu de verkopen tussen 26 juni tot 2 juli 2017.

01. [3DS] Radiant Historia: Perfect Chronology – 24,596 / NEW

02. [NSW] ARMS – 19,307 / 148,707

03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe = 14,423 / 550,059

04. [PSV] Osomatsu-San: The Game – Hang-Up Finding Employment Advice – Dead or Work – 11,579 / NEW

05. [PS4] Portal Knights – 11,498 / NEW

06. [3DS] The Alliance Alive – 10,085 / 36,506

07. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 9,144 / 522,182

08. [3DS] Monster Hunter XX – 6,003 / 1,534,666

09. [NSW] LEGO City Undercover – 5,351 / NEW

10. [PS4] Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – 3,927 / 357,211

11. [PS4] Ys VIII – 3,681 / 56,687

12. [PS4] Call of Duty: Black Ops III Game of the Year Edition – 3,244 / NEW

13. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 3,175 / 1,170,416

14. [PSV] Tsumigui: Sen no Noroi, Sen no Inori for V – 3,105 / NEW

15. [3DS] Pokemon Sun/Moon – 3,069 / 3,281,483

16. [PSV] Karumaruka Circle – 2,937 / NEW

17. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 2,880 / 195,892

18. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – 2,764 / 172,897

19. [PS4] Rainbow Six Siege – 2,575 / 208,764

20. [3DS] Super Mario Maker for 3DS – 2,470 / 1,057,256

Het was een succesvolle week voor de Switch en de PlayStation 4 (Pro) die hun hardware-verkopen flink zagen stijgen. De New Nintendo 3DS LL, Wii U en New Nintendo 3DS kenden eveneens een kleine winst terwijl andere platforms de verkopen van de voorgaande week niet konden evenaren..

Switch – 25,805 (22,361)

PlayStation 4 – 21,873 (19,095)

New 3DS LL – 12,669 (11,474)

PlayStation 4 Pro – 7,321 (6,585)

PlayStation Vita – 4,403 (4,077)

2DS – 2,311 (2,545)

New 3DS – 740 (710)

Xbox One – 228 (265)

Wii U – 193 (150)

PlayStation 3 – 153 (201)

Het was softwarematig opnieuw een zeer rustige week, zodat Radiant Historia: Perfect Chronology een eerste plek kon halen met minder dan 25.000 exemplaren. Andere nieuwkomers als Portal Knight en LEGO City Undercover konden niet eens zo hoog komen.



