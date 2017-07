Battle Sports Mekuru Pokémon GO is verre van dood, integendeel! Micro Machines: World Series Yoshi Nieuws: Cuphead niet naar andere platforms

Door Joni Philips op 06-07-2017 om 07:39 Bron: VG247 Ontwikkelstudio Studio MDHR van de broers Chad en Jared Moldenhauer werkt momenteel aan de prachtige coöperatieve Run & Gun platformgame Cuphead die de sfeer van de oude Disney animaties terugbrengt. De gameplay zelf focust op de strijd tegen allerlei groots opgezet bazen. Studio MDHR werkt in enige mate samen met Microsoft, zodat de game in eerste instantie verschijnt voor Xbox One, Steam en Windows 10. Dat de game later ook naar GOG komt, en dat Mac/Linux versies mogelijk zijn, deed sommige spelers hopen dat de game later ook op de PlayStation 4 of Switch zou komen. Via NeoGAF laat een ontwikkelaar echter weten dat we daarop niet moeten wachten, de game blijft een exclusive. Tweeten



