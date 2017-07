Nieuws: Openingsvideo Demon Gaze II

Door Joni Philips op 06-07-2017 om 07:38 Bron: Siliconera Ontwikkelstudio Experience Inc. werkt momenteel samen met Kadokawa Games voor de PlayStation Vita game Demon Gaze II. Het gaat om een uitgebreide Role Playing Game waarin de speler jacht maakt op demonen die eveneens kunnen ingelijfd worden in het team. Tweeten



Andere berichten over Demon Gaze II [31-07-2016] Nieuwe video Demon Gaze II [13-06-2016] Debuuttrailer Demon Gaze II 07:38 Warrior's Awakening Trailer voor Fire Emblem

07:38 Charts Japan: Radiant History wint rustige week Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.