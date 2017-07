Nieuws: Yomawari: Midnight Shadows in oktober

Door Joni Philips op 06-07-2017 om 07:38 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Nippon Ichi Software werkt momenteel aan een nieuwe Yomawari game voor PC, PlayStation 4 en Vita. Yomawari: Midnight Shadows is opnieuw een minimalistische horrorervaring, ditmaal eentje waarin de jonge meisjes Yui en Haru verdwalen in een mysterieus woud. De game verschijnt op 27 oktober in Europa. Tweeten



