Nieuws: Vergelijke Final Fantasy XII beelden

Door Joni Philips op 06-07-2017 om 07:38 Bron: Gamekyo Square Enix ontwikkelt regelmatig moderne versies van oude klassiekers, het werkt nu bijvoorbeeld aan de PlayStation 4 port Final Fantasy XII: The Zodiac Age. De game op basis van de Japanse 'International' versie krijgt onder andere verbeterde visuals. Tweeten



