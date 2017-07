Yoshi The Legend of Zelda: De Meesterproeven Mario + Rabids Kingdom Battle Wii U Virtual Console - Week 156 Nieuws: Ultieme Naruto trilogie komt in augustus

Door Joni Philips op 05-07-2017 om 05:34 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Bandai Namco werkt momenteel aan een terugkeer van de Ultimate Ninja Storm serie van CyberConnect2 voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Het bedrijf onthulde reeds enige maanden geleden de nakende terugkeer middels Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy dat alleen digitaal komt en Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy dat eveneens fysiek verschijnt. Na lang wachten is nu ook duidelijk wanneer de collectie naar Europa komt, namelijk 25 augustus 2017. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy bevat remasters van Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, en Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy voegt hier eveneens Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto aan toe. Tweeten



Andere berichten over Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy [11-04-2017] Tweetal Naruto bundels voor Europa [07-04-2017] Ultieme Naruto trilogie voor PlayStation 4 05:33 Update PlayStation Store - 04/07/2017 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy Type: Game Releasedatum: 25-08-2017 Ontwikkelaar: CyberConnect2 Uitgever: Bandai Namco Media:

Meer media Artikelen Games Forum