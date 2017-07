Andere berichten over Nights of Azure 2: Bride of the New Moon [30-06-2017] Nights of Azure 2: Bride of the New Moon in oktober [28-06-2017] Nieuwe beelden Nights of Azure 2 [27-06-2017] Nights of Azure 2 in veel screenshots [01-05-2017] Nights of Azure 2 in nieuwe screenshots [16-09-2016] Trailer Nights of Azure 2: Bride of the New Moon