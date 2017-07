Nieuws: Beelden Little Witch Academia: Chamber of Time

Door Joni Philips op 04-07-2017 om 05:33 Bron: Siliconera Ontwikkelstudio Bandai Namco werkt momenteel aan een Westerse versie van Little Witch Academia: Chamber of Time voor PC en PlayStation 4. In de game zal je het gewone meisje Atsuko Kagari volgen als ze haar studie aan Luna Nova Magical Academy start. Vlak voordat het studiesemester begint ontdekken zij en haar klasgenoten een onverklaarbaar fenomeen zullen moeten oplossen. Tweeten



Andere berichten over Little Witch Academia: Chamber of Time [02-07-2017] Little Witch Academia naar PS4 en PC 05:34 Earth Defense Force 5 toont wapens

05:33 Oldskool Bombshell shooter met nieuw shot Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.