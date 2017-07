Nieuws: Oldskool Bombshell shooter met nieuw shot

Door Redneckerz op 04-07-2017 om 05:33 Bron: Duke4.net Forums Bombshell is al een tijdje uit, maar ontwikkelaar Voidpoint werkt aan een prequel van de game, gebruikmakend van de technologie achter Duke Nukem 3D. 2.5 dimensies en veel sprites dus, een terugkeer naar de jaren 90. De game schijnt stiekem te zijn vertoond op de E3, en wij hebben een nieuw screenshot voor je in de aanbieding. Tweeten



