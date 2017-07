The Legend of Zelda: De Meesterproeven Mario + Rabids Kingdom Battle Wii U Virtual Console - Week 156 Valkyria Revolution Feature: The Legend of Zelda: De Meesterproeven

Door Stefan van B op 03-07-2017 om 16:19 Bron: Gamed Met de uitgave van De Meesterproeven is de eerste downloadbare content voor The Legend of Zelda-franchise een feit. Deze DLC is onderdeel van de seizoenspas, welke in december dit jaar ook het verhalende pakket De Ballade der Uitverkorenen zal brengen. Het afgelopen weekend brachten we opnieuw flink wat tijd door in Hyrule en kwamen tot een oordeel. Is deze DLC net zo'n must have als Breath of the Wild zelf?





Dit is niet de enige uitdaging die De Meesterproeven te bieden heeft. Het pakket voegt ook een Meesterstand toe, een nieuwe moeilijkheidsgraad die je vanuit een ander opslagbestand kunt starten. Hoe moeilijk? Nou, ik ben in ieder geval niet heel ver gekomen. De eerste Boboklins die je in deze modus tegenkomt zijn van de blauwe variant. Het eerste wapen dat je hebt is echter nog steeds een tak, hetgeen resulteert in een vrijwel onmogelijke uitdaging. Vijanden hebben daarnaast ook uitgevonden hoe zij zich in de lucht kunnen begeven door gebruik te maken van Octorokballonnen en het introgebied herbergt nu zelfs het leefgebied van een Lynel. De Meesterstand is een uitdaging die enkel is weggelegd voor de meest ervaren en geduldige spelers. Voor de meeste bezitters van deze seizoenspas zal deze modus dan ook niet meer zijn dan een kortstondig avontuur, al snel tot een stop gebracht door de twee slagen die het een Boboklin kost om je van al je hartjes te beroven.



Meer toegankelijk zijn de nieuwe items. Bij het vervolgen van je avontuur worden er meerdere nieuwe queesten aan je log toegevoegd. Deze geven aan dat je naar bepaalde stallen toe zal moeten reizen om reisverslagen te lezen, die informatie bevatten over de nieuwe items als Tingle’s outfit en Majora’s masker. In totaal zijn er acht nieuwe items gebaseerd op eerdere Zelda-games. Helaas brengen deze items geen nieuwe krachten en zijn ze niet te upgraden, waardoor je enkel toffe, nostalgische kostuumopties hebt. Meer waardevol zijn het Korok-masker en Reismedaillon, waarmee je respectievelijk een hint krijgt wanneer er een Korok in de buurt is en je zelf een nieuw snelreispunt aan je avontuur kan toevoegen. Al deze items kosten je nog geen middag om te verzamelen, afhankelijk van hoe bekend je nog bent met de kaart van Hyrule.





Het Korok-masker en mogelijk in mindere mate het Reismedaillon helpen bij het tweede grote aspect van deze DLC: het completeren van je opslagbestand. Wat hier echter nog meer bij helpt is het nieuwe Heldenspoor. Hiermee kun je op de kaart de afgelopen 200 uur van je reis weergeven. Je kunt vooruit en achteruit spoelen en ziet exact waar je bent doodgegaan. Zo kan je niet alleen je avontuur herbeleven, maar ook duidelijk zien waar je nog niet bent geweest. Dit helpt enorm om te bepalen waar je avontuur verder zal gaan en waar je misschien nog tempels en Koroks hebt gemist. Een waardevolle aanvulling als je voor die 100% wilt gaan. Daarnaast is het gewoon erg vermakelijk om die tientallen uren eens op deze manier terug te kijken.



Alle bovengenoemde elementen kunnen echter niet verhelpen dat De Meesterproeven meer aanvoelt als een warmhoudertje totdat meer inhoudelijke content later dit jaar verschijnt. Zowel de Meesterstand als het Heldenspoor voelen niet als ware DLC, gezien ze eigenlijk standaard gamefeatures behoren te zijn. De toevoeging hiervan aan De Meesterproeven DLC geeft enkel aan dat het ontwikkelteam zoveel als mogelijk het pakket probeerde aan te vullen. Gezien je echter voor het volledige pakket betaalt, inclusief het aanstaande De Ballade der Uitverkorenen, is het nog lastig hier een waardevol oordeel aan te verbinden. Als je op dit moment op zoek bent naar een zwaardere uitdaging in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, of wel ondersteuning kunt gebruiken in je queeste om de 100% te behalen, dan is De Meesterproeven een waardevolle aanschaf. Wil je echter meer Breath of the Wild in de vorm van verhalende queesten, dan doe je er goed aan om te wachten met de aanschaf van de seizoenspas tot aanstaande december. De Meesterproeven is een gevarieerd pakket, voornamelijk gericht op gamers die een extra uitdaging zoeken en deze omvangrijke titel graag 100% uitspelen. De meest prominente aanvulling uit deze content is de Zwaardproef. Deze biedt in totaal 45 uitdagingen verdeeld over drie niveaus, die je vaardigheden tot het uiterste testen. Deze proef vindt plaats in een andere dimensie waardoor je bij aanvang niets meer hebt dan alleen je ondergoed. Toch wordt je meteen in een afgesloten ruimte met meerdere vijanden gezet. Het is vervolgens aan jou om uit te vogelen hoe je deze lastige situatie het beste kunt overkomen. De voorwerpen die je onderweg vindt neem je mee naar de volgende proef, maar als je onderweg sterft dan is het Game Over en kan je het gehele niveau opnieuw doen. Het zorgt voor een tactische uitdaging die je kennis van de gamemechanieken tot het uiterste test. Zelfs als je deze proeven in één keer weet uit te spelen ben je op zijn minst een uur of drie bezig.Dit is niet de enige uitdaging die De Meesterproeven te bieden heeft. Het pakket voegt ook een Meesterstand toe, een nieuwe moeilijkheidsgraad die je vanuit een ander opslagbestand kunt starten. Hoe moeilijk? Nou, ik ben in ieder geval niet heel ver gekomen. De eerste Boboklins die je in deze modus tegenkomt zijn van de blauwe variant. Het eerste wapen dat je hebt is echter nog steeds een tak, hetgeen resulteert in een vrijwel onmogelijke uitdaging. Vijanden hebben daarnaast ook uitgevonden hoe zij zich in de lucht kunnen begeven door gebruik te maken van Octorokballonnen en het introgebied herbergt nu zelfs het leefgebied van een Lynel. De Meesterstand is een uitdaging die enkel is weggelegd voor de meest ervaren en geduldige spelers. Voor de meeste bezitters van deze seizoenspas zal deze modus dan ook niet meer zijn dan een kortstondig avontuur, al snel tot een stop gebracht door de twee slagen die het een Boboklin kost om je van al je hartjes te beroven.Meer toegankelijk zijn de nieuwe items. Bij het vervolgen van je avontuur worden er meerdere nieuwe queesten aan je log toegevoegd. Deze geven aan dat je naar bepaalde stallen toe zal moeten reizen om reisverslagen te lezen, die informatie bevatten over de nieuwe items als Tingle’s outfit en Majora’s masker. In totaal zijn er acht nieuwe items gebaseerd op eerdere Zelda-games. Helaas brengen deze items geen nieuwe krachten en zijn ze niet te upgraden, waardoor je enkel toffe, nostalgische kostuumopties hebt. Meer waardevol zijn het Korok-masker en Reismedaillon, waarmee je respectievelijk een hint krijgt wanneer er een Korok in de buurt is en je zelf een nieuw snelreispunt aan je avontuur kan toevoegen. Al deze items kosten je nog geen middag om te verzamelen, afhankelijk van hoe bekend je nog bent met de kaart van Hyrule.Het Korok-masker en mogelijk in mindere mate het Reismedaillon helpen bij het tweede grote aspect van deze DLC: het completeren van je opslagbestand. Wat hier echter nog meer bij helpt is het nieuwe Heldenspoor. Hiermee kun je op de kaart de afgelopen 200 uur van je reis weergeven. Je kunt vooruit en achteruit spoelen en ziet exact waar je bent doodgegaan. Zo kan je niet alleen je avontuur herbeleven, maar ook duidelijk zien waar je nog niet bent geweest. Dit helpt enorm om te bepalen waar je avontuur verder zal gaan en waar je misschien nog tempels en Koroks hebt gemist. Een waardevolle aanvulling als je voor die 100% wilt gaan. Daarnaast is het gewoon erg vermakelijk om die tientallen uren eens op deze manier terug te kijken.Alle bovengenoemde elementen kunnen echter niet verhelpen dat De Meesterproeven meer aanvoelt als een warmhoudertje totdat meer inhoudelijke content later dit jaar verschijnt. Zowel de Meesterstand als het Heldenspoor voelen niet als ware DLC, gezien ze eigenlijk standaard gamefeatures behoren te zijn. De toevoeging hiervan aan De Meesterproeven DLC geeft enkel aan dat het ontwikkelteam zoveel als mogelijk het pakket probeerde aan te vullen. Gezien je echter voor het volledige pakket betaalt, inclusief het aanstaande De Ballade der Uitverkorenen, is het nog lastig hier een waardevol oordeel aan te verbinden. Als je op dit moment op zoek bent naar een zwaardere uitdaging in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, of wel ondersteuning kunt gebruiken in je queeste om de 100% te behalen, dan is De Meesterproeven een waardevolle aanschaf. Wil je echter meer Breath of the Wild in de vorm van verhalende queesten, dan doe je er goed aan om te wachten met de aanschaf van de seizoenspas tot aanstaande december. Tweeten



Andere berichten over The Legend of Zelda: Breath of the Wild [16-06-2017] [E3] The Legend of Zelda laat DLC zien [13-06-2017] [E3] Breath of The Wild DLC met details [15-05-2017] The Legend of Zelda naar smartphones? [02-05-2017] Speel Breath of the Wild nu met Japanse stemmen [02-05-2017] Zelda: Breath of the Wild DLC onthuld [08-04-2017] Zelda in open wereld lijkt standaard te worden [31-03-2017] Verbeterde framerate na Zelda patch [28-03-2017] The Making of Zelda: BotW toont bonussessie [14-03-2017] Nintendo presenteert 'The Making of Zelda' [13-03-2017] The Legend of Zelda: Breath of the Wild [10-03-2017] Zelda uitspelen? Geef me een uurtje! [03-03-2017] Zelda heeft Day One update [02-03-2017] Nintendo dacht aan Zelda met aliens en motoren [26-02-2017] Zelda drie uur te spelen bij opgeladen Switch [24-02-2017] Zelda: Breath of the Wild [21-02-2017] Zelda: Breath of the Wild laat zich zien [20-02-2017] Zelda: Breath of the Wild in artworks [18-02-2017] Zelda heeft Nederlandse schermteksten [15-02-2017] Zelda: Breath of the Wild krijgt DLC [14-02-2017] Vier Valentijnsdag met The Legend of Zelda [10-02-2017] Link is Link Link net als Mario Mario [08-02-2017] Zelda: Breath of the Wild met Guard trailer [07-02-2017] Zelda: Breath of the Wild is Gold [06-02-2017] Zelda: Breath of the Wild met Pro HUD mode [01-02-2017] Reclamespot The Legend of Zelda: Breath of the Wild [25-01-2017] Aonuma deelt meer Zelda details [22-01-2017] Zelda met nieuwe info en beelden [21-01-2017] Zelda bevat toch geen duale audio [17-01-2017] Zelda met meerdere voice-overs? [15-01-2017] Zelda: Breath of the Wild vergelijkt versies 16:42 Bayonetta 1 & 2 naar de Switch?

16:07 AC: Origins twee keer zo groot als Black Flag Reacties (1) Pagina: 1 Rene Groen (Eindredacteur) op 03-07-2017 om 16:22 [Niv: 673 / Exp: 33671] Nintendo maakt hier een paar grote fouten. De Zwaardproef vind ik nog redelijk als DLC, echter vind ik alle andere content iets wat ze gratis aan hadden mogen bieden. Zien waar je geweest bent? Een moeilijkere spelstand? Hulp om Koroks te vinden? Allemaal dingen die ze gratis toe hadden mogen voegen.



Ik heb persoonlijk dan ook alleen interesse in de laatste DLC met een verlenging van het avontuur, echter kan ik dit dus niet los kopen maar ben verplicht de seizoenspas te halen. Een aparte zet, en dat terwijl ik deze Zelda game zo'n warm hart toedraag.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: The Legend of Zelda: Breath of the Wild Type: Game Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:















Meer media Artikelen Games Forum