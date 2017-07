Nieuws: Geen Call of Duty: World War II voor Switch

Door Joni Philips op 03-07-2017 om 05:31 Bron: Nintendo-Everything Ontwikkelstudio Sledgehammer Games werkt momenteel aan Call of Duty: World War II die de serie terugbrengt naar de beroemdste historische strijdperken van Wereldoorlog II. De First Person Shooter voor PC, PlayStation 4 en Xbox One laat ons onder andere de Slag om de Ardennen opnieuw beleven. Sledgehammer Games focust dus duidelijk op drie platforms waarmee ze reeds ervaring hebben, ruimte voor een nieuw platform lijkt er niet te zijn. De studio laat via een Reddit AMA van oprichter Michael Condrey weten dat de game niet naar de Switch komt. Het nieuwe platform moet het dus stellen zonder Call of Duty. Tweeten



