Nieuws: Naruto to Boruto: Shinobi Striker naar Europa

Door Joni Philips op 03-07-2017 om 05:31 Bron: Siliconera Ontwikkelteam Soleil van Devil's Third ontwikkelaar Valhalla Game Studios werkt momenteel voor Bandai Namco aan Naruto to Boruto: Shinobi Striker voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game is een vier versus vier online multiplayer actiegame waarin je dynamische ninjutsu actie krijgt voorgeschoteld. Tot nu toe was de game alleen aangekondigd voor een Japanse release, maar zoals zovele voorgaande Naruto games komt de game natuurlijk ook naar Europa. Op de Anime Expo heeft Bandai Namco aangekondigd dat Naruto to Boruto: Shinobi Striker begin volgend jaar naar Europa en Noord-Amerika komt. Tweeten



