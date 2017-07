Valkyria Revolution Splatoon 2 Gamed Gamekalender Juli 2017 Super Mario Odyssey Nieuws: Ubisoft ontvangt pitches nieuwe Splinter Cell

Door Stefan van B op 01-07-2017 om 09:50 Bron: DualShockers Het is alweer enkele jaren geleden dat we wat hebben mogen vernemen van Tom Clancy's Splinter Cell serie. Sinds de uitgave van Blacklist in 2013 is er van de iconische serie niets meer vernomen. De serie is echter verre van dood en begraven.



quote: What we can say is we’re receiving a lot of sketches and proposals around the brand and we’re going to pick one up. I think you will be able to see something, but you will have to wait for that.



Hoewel dit nog niets zegt over wat voor een game we kunnen verwachten, betekent het wel dat Ubisoft binnen afzienbare tijd de ontwikkeling van een nieuwe Splinter Cell titel zal starten. Voordat we hier iets van te zien zullen krijgen moeten we nog even wachten, maar het lijkt er alvast op dat Sam Fisher binnen enkele jaren weer een verschijning zal gaan maken. Ubisoft CEO Yves Guillemot heeft laten weten dat Ubisoft op dit moment in gesprek is over de toekomst van de Splinter Cell-franchise.Hoewel dit nog niets zegt over wat voor een game we kunnen verwachten, betekent het wel dat Ubisoft binnen afzienbare tijd de ontwikkeling van een nieuwe Splinter Cell titel zal starten. Voordat we hier iets van te zien zullen krijgen moeten we nog even wachten, maar het lijkt er alvast op dat Sam Fisher binnen enkele jaren weer een verschijning zal gaan maken. Tweeten



Andere berichten over Ubisoft [19-06-2017] Geen mini-maps in AC: Origins en Far Cry 5 [12-06-2017] [E3] Ubisoft komt met Fan Made Content video [08-06-2017] [E3] Ubisoft viert feest tijdens de E3 [02-06-2017] [E3] Ubisoft line-up in videovorm [31-05-2017] Ubisoft heeft een nieuwe logo [16-05-2017] Ubisoft komt met The Crew 2 en Far Cry 5 [08-05-2017] Nieuwe Far Cry is een western? [21-03-2017] Retailer hint naar Assassin's Creed: Empire [18-03-2017] Ubisoft met flinke kortingen [24-02-2017] Rabbids Crazy Rush nu gratis beschikbaar [19-01-2017] Ubisoft koopt Guitar Hero Live ontwikkelaar [24-11-2016] Ubisoft is 30 jaar en viert 30 dagen feest [18-11-2016] Ubisoft wil minder gescripte games [09-11-2016] Ubisoft komt met Netflix serie? [25-10-2016] Ubisoft schuift VR-titels naar voren in trailer [05-10-2016] Ubisoft met zeven games naar Firstlook [02-10-2016] Assassin's Creed: Empire foto gelekt? [24-09-2016] Mogelijk geen Assassin's Creed in 2017 [28-08-2016] Ubisoft haalt tweetal F2P titels offline [18-08-2016] [GC] Data voor Ubisoft's VR titels [15-08-2016] Nieuwe Splinter Cell met Michael Ironside? [04-08-2016] [GC] Ubisoft onthult line-up [23-06-2016] Vivendi koopt meer Ubisoft aandelen [16-06-2016] [E3] Ubisoft: 'NX zal Wii gamers terugwinnen' [10-06-2016] Ubisoft sluit Casablanca studio [08-06-2016] [E3] Ubisoft kondigt twee nieuwe VR titels aan [03-06-2016] [E3] Ubisoft onthult plannen [15-05-2016] [E3] Ubisoft kondigt VR titel aan [14-05-2016] [E3] Ubisoft met nieuwe AAA titel [17-04-2016] [E3] Persconferentie Ubisoft bekend 09:50 Splatoon 2

09:45 Last Day of June verschijnt Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum