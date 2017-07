Nieuws: Last Day of June verschijnt

Door Rene Groen op 01-07-2017 om 09:45 Gisteren was de laatste dag van juni, waarmee het de ideale dag zou zijn om Last Day of June uit te brengen. Toch moeten we iets meer geduld hebben om met de game aan de slag te gaan. In het spel ontdekken spelers een portaal die ze toestaan om om karakters vrij te spelen die allen inhaken op het verhaal. Ieder van deze karakters brengt een nieuwe, emotionele manier om puzzels op te lossen terwijl June's bedroefde man Carl er alles aan doet om haar leven te redden. De game is vanaf 31 augustus digitaal verkrijgbaar voor de PC en PlayStation 4.



