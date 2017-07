Valkyria Revolution Gamed Gamekalender Juli 2017 Over de nutteloosheid van 4K en teraflops God Wars: Future Past Nieuws: Fumito Ueda helpt bij Shadow of the Colossus

Door Stefan van B op 01-07-2017 om 09:41 Bron: Eurogamer Tijdens Sony's E3 persconferentie maakte het bedrijf bekend dat er op dit moment door Bluepoint Games wordt gewerkt aan een remake van de PlayStation 2 culthit Shadow of the Colossus. De geestelijk vader van deze titel, Fumito Ueda, zal niet substantieel betrokken zijn in de ontwikkeling van deze remake, maar laat wel weten zichzelf betrokken te voelen. Zo heeft Ueda-san in een interview aan Eurogamer laten weten dat hij een lijst heeft opgesteld met suggesties over de inhoud van de game en wat er aangepast zou kunnen worden. Hijzelf zou namelijk wel willen dat er enkele zaken aangepast worden, maar weet niet of het mogelijk is dat zijn gehele lijst aangepakt kan worden. Wat Ueda-san in gedachten heeft is een mysterie, hij laat namelijk weten niet te kunnen vertellen wat hij graag wilt veranderen. Als hij dit doet en het komt uiteindelijk niet in de remake terecht dan is dat een probleem.



Ondertussen werkt Ueda-san wel aan een nieuwe game, waar hij dingen anders aanpakt dan voorheen. Waar hij in het verleden eerst een korte film produceerde om een visuele stimulans te bieden bij de ontwikkeling, start hij nu met een prototype. Voor nu hoopt hij de titel zo snel mogelijk af te hebben en hoopt dat het op minder problemen zal stuitten dan zijn vorige titel, The Last Guardian. Tweeten



