Door Stefan van B op 01-07-2017 om 09:25 Bron: DualShockers De Oekraďense ontwikkelaar Painted Black Games heeft haar debuuttitel aangekondigd: de psychologische pixel-art thriller The Long Reach. Deze zal in het derde kwartaal dit jaar verschijnen op PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac en Linux. In de game zul je puzzels op moeten lossen en vaak op de vlucht zijn, in een wereld waarin iedereen op macht uit is. Tweeten



