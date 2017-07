Nieuws: LawBreakers met nieuwe trailer

Door Stefan van B op 01-07-2017 om 09:27 Bron: DualShockers Boss Key Productions heeft vandaag een nieuwe trailer uitgebracht voor LawBreakers, een vlugge first-person shooter die op 8 augustus uit zal komen op PC en PlayStation 4. Samen met de lancering van deze trailer wordt de game ook in open beta gebracht, waar je vanaf nu tot 5 juli aanstaande aan kunt deelnemen. Bij de release zal er daarnaast een gelimiteerd aantal van 5000 fysieke exemplaren worden uitgebracht. Tweeten



