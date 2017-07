Valkyria Revolution Splatoon 2 Gamed Gamekalender Juli 2017 Super Mario Odyssey Review: Valkyria Revolution

Door Joni Philips op 01-07-2017 om 09:50 Bron: Gamed Het lijkt eigenlijk al een eeuwigheid geleden dat de originele Valkyria Chronicles is verschenen, maar eigenlijk heeft de game zijn tiende verjaardag nog niet eens gevierd. In een tijd dat de PlayStation 3 moeite had om zich te profileren ten opzichte van de stevige concurrentie wist deze SEGA game echter massaal de aandacht te trekken. De combinatie van real-time actie en turn-based role playing bezorgde de titel hoge scores en de status van culthit. De beslissing om de vervolgen enkel naar de PlayStation Portable te brengen, betekende uiteindelijk de snelle doodsteek van de franchise hoewel spelers hartstochtelijk bleven terugblikken.





Er zijn wel systemen om continu aanvallen te ontraden, zoals een metertje dat leegloopt wanneer je aanvalt en opnieuw aanvult als je even terugtrekt. Dit systeem is eigenlijk geen grote beperking, zodat je grotendeels kunt buttonmashen. Het is dan ook geen moeite om bijvoorbeeld vaardigheden of andere wapens te selecteren want de snelste handeling is voldoende om de tegenstand te verslaan. Opties als de mogelijkheid om bevelen te geven aan de computergestuurde teamgenoten zijn in de meeste gevechten dan ook compleet nutteloos. Het is veel eenvoudiger om de actie alleen aan te pakken, zeker indien je regelmatig een zij-missie opneemt. Enkel in de baasgevechten waar je moet richten op specifieke zwakke plekken, is er echt een meerwaarde de strategische opties te gebruiken. Het is enkel hier dat je de nood ziet om de menu’s te openen, de juiste vaardigheden te kiezen, je team aan te sturen.



Het ontwikkelteam heeft dus een duidelijk teleurstellende vereenvoudiging doorgevoerd in de gameplay, iets wat ze ook gedaan hebben in het verhaal. Men heeft gekozen voor een doordeweeks verhaal met onnodige twisten terwijl men de karakterontwikkeling sterk heeft verwaarloosd zodat de karakters eentonige eikels zijn. Dat er regelmatig moet worden geladen tussen deze scčnes, zelfs als men gewoon even de omgeving toont, maakt de ervaring heus niet beter. Het verhaal is dan ook geen echte beloning om verder te komen in de game, zeker niet omwille van de zwakke voice-acting en de vaak incorrecte lipsyncing. De wereld zelf is – ondanks een algemene levenloosheid – wel aangenaam om te verkennen zodat deze toch een goede reden vormt om verder te gaan. Met name het kleurrijke design is hierbij een opsteker, aangezien men de unieke stijl van Valkyria Chronicles wel deels tracht te bewaren hoewel dit ook niet compleet is geslaagd.



Beoordeling 50 Na lange afwezigheid is er eindelijk een nieuwe Valkyria, maar Media Vision kan de franchise geen eer aan doen. Zowel op gameplay als verhaal voelt het aan als een stap achteruit ten opzichte van de voorgangers, want in beide elementen zijn diepgaande implementaties vervangen door oppervlakkige versies. De game heeft natuurlijk zijn pluspunten, maar die kunnen niet verbergen dat het gaat om een clichérijk verhaal dat logisch niet te volgen valt en dat de gameplay buiten de baasgevechten ongewild kan gereduceerd worden tot Dynasty Warriors zonder de sterke punten van die serie. Tweeten



Titel: Valkyria Revolution Type: Game Releasedatum: 30-06-2017 Ontwikkelaar: Media Vision Uitgever: SEGA Sammy Holdings















