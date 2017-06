Gamed Gamekalender Juli 2017 Over de nutteloosheid van 4K en teraflops Packshot Sunday - Deel 209 The Elder Scrolls Online: Morrowind Nieuws: Spencer gaat in op diverse onderwerpen

Door Rene Groen op 30-06-2017 om 14:19 Bron: Dual Shockers De afgelopen E3 draaide bij Microsoft vooral om de Xbox One X, een krachtigere variant binnen dezelfde familie. Phil Spencer, hoofd van de Xbox divisie, staat erom bekend via Twitter regelmatig contact te hebben met zijn volgers en daaruit leren we weer wat nieuwe dingen. Later deze zomer zal Microsoft in gaan op games die een Xbox One X patch zullen ontvangen. Hij is zich ervan bewust dat spelers graag de verschillen willen zien van games die draaien op een Xbox One en Xbox One X en ze kijken naar een goede manier om dit over te brengen zodat gamers een beslissing kunnen nemen over de eventuele aanschaf.

Eerder werd al bekend dat reeds uitgebrachte games een Xbox One X patch kunnen ontvangen, bij nog te verschijnen games kan de ontwikkelaar kiezen om de verbeteringen op de disc te zetten of middels een download aan te bieden.

Microsoft zal aanwezig zijn bij Gamescom, maar helaas is Spencer dit zelf niet vanwege familieverplichtingen. Spoedig zullen we meer leren over de plannen van Microsoft in Duitsland.

Eveneens later deze zomer zullen we meer leren over backward compatibility voor de originele Xbox. We weten in ieder geval wel dat er geen ondersteuning voor breedbeeld zal komen, het is namelijk niet makkelijk om de frame buffer en aspect ratio te veranderen van een reeds uitgebrachte game. De games draaien ook op de originele code waardoor de features hetzelfde zullen zijn als ten tijde van de originele Xbox. Verder zullen er ook geen Achievements worden toegevoegd, de enige mogelijkheid is een Achievement voor het spelen zelf, maar Spencer is hier geen fan van. Hij geeft tegelijkertijd aan dat de toevoeging van Achievements nog niet geheel is opgegeven, op dit moment is er echter nog geen goede oplossing voor gevonden. Tweeten



Andere berichten over Xbox One X [26-06-2017] 'Enkel Xbox One X download 4K assets' [16-06-2017] [E3] 'Xbox One X voor minderheid spelers.' [14-06-2017] [E3] Xbox One X live gemonteerd [13-06-2017] [E3] 'PS4 Pro geen concurrent van Xbox One X' [12-06-2017] [E3] Lijst van Xbox One X Enhanced titels [12-06-2017] [E3] Meer uitgebreide blik op Xbox One X [12-06-2017] [E3] Xbox One games ontvangen X-upgrade [12-06-2017] [E3] Xbox One X komt in november [11-06-2017] [E3] Geoff Keighley: 'Scorpio kost $499' [09-06-2017] Andere RAM verdeling voor Xbox Scorpio [08-06-2017] Verstopte berichten in Scorpio teasers? [01-05-2017] Het effect van Scorpio bekeken [14-04-2017] Spencer gaat in op Scorpio; onthulling bij E3 [08-04-2017] Scorpio krijgt geen power brick en Kinect port [06-04-2017] Specificaties Project Scorpio bekend [05-04-2017] Scorpio krijgt morgen zijn eerste onthulling [02-04-2017] [Upd.] Titels presentatie van Scorpio bekend? [02-11-2016] Xbox Scorpio eveneens backwards compatible [03-10-2016] Kleine hint naar Xbox Scorpio prijs [18-08-2016] [GC] Microsoft ''verklaart'' Scorpio exclusives [17-06-2016] [E3] 'Scorpio 4,5x zo krachtig als Xbox One' [16-06-2016] [E3] 'Scorpio kan na twee jaar verouderd zijn' [15-06-2016] [E3] 'Scorpio start geen nieuwe generatie' [15-06-2016] [E3] Loftis ontkent Scorpio-exclusieve titels [13-06-2016] [E3] Microsoft onthult Project Scorpio console 14:25 Launchtrailer Micro Machines World Series

14:05 Kurt Angle in WWE 2K18 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Xbox One X Type: Hardware Releasedatum: 07-11-2017 Ontwikkelaar: Microsoft Uitgever: Microsoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum