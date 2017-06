Super Mario Odyssey Over de nutteloosheid van 4K en teraflops Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas God Wars: Future Past Nieuws: LEGO Ninjago film krijgt eigen game

Door Rene Groen op 29-06-2017 om 15:33 Warner Bros. en TT Games kondigen vandaag hun nieuwste LEGO titel aan, namelijk The LEGO NINJAGO Movie Video Game, vanaf 27 september verkrijgbaar voor de PC, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. In de videogame banen de spelers zich al vechtend door vijanden als de ninja's Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane en Master Wu om hun thuiseiland Ninjago te beschermen tegen de kwaadaardige Lord Garmadon en zijn Shark Army. Hiervoor moeten ze de ninja-behendigheid meester worden. Deze stelt hen in staat Ninjago te doorkruisen door over muren heen te rennen, hoog in de lucht te springen en de vijanden van Ninjago te bestrijden om een hoger niveau te behalen en de vechttechnieken van de ninja's te verbeteren. Spelers kunnen gebruik maken van de kracht van het Spinjitzu-gevecht om gezamenlijk Ninjago te verdedigen.



Het spel bevat acht locaties boordevol actie gebaseerd op het verhaal van de LEGO NINJAGO Movie. Elke locatie bevat een unieke uitdagings-dojo, waar spelers hun vechttechnieken op de proef kunnen stellen en het opnemen tegen steeds sterkere vijanden. Met de Strijdkaarten kunnen spelers het bovendien opnemen tegen vrienden en familie in vier verschillende spelmodi met competitieve lokale gameplay voor maximaal vier spelers.



