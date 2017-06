Nieuws: Swords of Ditto met 12 minuten gameplay

Door Rene Groen op 29-06-2017 om 14:10

Bij de E3 kregen we een eerste blik op The Swords of Ditto, een 2D hack 'n slash rogue-like RPG voor de PC en PlayStation 4. Om nog dieper op de game in te duiken is er een verlengde video uitgegeven, het wachten is nu tot begin 2018, het moment dat we zelf met de game aan de slag mogen.



Titel: The Swords of Ditto
Type: Game
Releasedatum: TBA 2018
Ontwikkelaar: onebitbeyond
Uitgever: Devolver Digital