Door Stefan van B op 01-07-2017 om 09:50 Bron: Gamed Op 21 juli aanstaande zal Nintendo Splatoon 2 uitbrengen op de Nintendo Switch. In deze sequel keren de Inklings terug om weer flink wat inkt te verspreiden. In tegenstelling tot het origineel is er dit keer ook een meer uitgebreide singleplayermodus. Daarnaast is de gebruikelijke multiplayermodus Turf War aanwezig en kan er uitgekeken worden naar een horde mode genaamd Salmon Run. Wij blikken alvast vooruit op deze singleplayer en delen onze recente ervaringen met de multiplayermodi.





In de singleplayer leer je spelenderwijs de basiselementen van de gameplay kennen: je wordt geconfronteerd met baasgevechten, leert om te gaan met nieuwe wapens en krijgt allerlei trucjes te zien waarmee deze modus een ideale voorbereiding vormt op de multiplayer. De variërende uitdagingen stijgen gestaag in moeilijkheidsgraad en tevens wordt de tijd bijgehouden, zodat je later altijd kunt terugkeren om te proberen een snellere tijd neer te zetten. In onze vorige



Salmon Run is de coöperatieve modus van Splatoon 2. Samen met maximaal drie anderen moet je telkens drie horden vijanden verslaan, terwijl je ook de eieren – die ze na hun dood laten vallen – op tijd moet verzamelen. Dit is intens lastig. De Nintendo medewerkers met wie ik sprak deden er meerdere keren over om de 15% uit 100% moeilijkheidsgraad te voltooien. Zelf speelde ik op 5% en kwam ik met mijn teamgenoten al voor een flinke uitdaging te staan. Je kunt namelijk maar één ei per keer dragen, er moet sowieso één persoon in je groep in leven blijven en elke baas vereist andere tactieken. Zodoende is het dus vrijwel vereist een level meerdere malen te spelen om deze onder de knie te krijgen. Er zijn ook drie verschillende spawn locaties van vijanden, waardoor onderlinge communicatie een noodzaak is om de uitdaging tot een goed einde te brengen. Dit is dan ook meteen het grote vraagstuk, want voorlopig zijn de mogelijkheden voor voicechat beperkt. Een LAN-sessie is voor nu dan ook de beste methode om Salmon Run te spelen, zo gaven ook de Nintendo medewerkers toe.





Ondanks deze zure nasmaak belooft Salmon Run een vermakelijke, maar vooral uitdagende modus te worden die je het best met een vaste groep vrienden probeert te voltooien. De gameplay is allround nog erg sterk, hoewel ik niet weg was van het besturen van de camera door de controller te bewegen. Gelukkig is deze functionaliteit in de volledige game uit te zetten. Zodoende is Splatoon 2 nog steeds hard op weg een meer dan degelijke competitieve titel te worden. Nu hopen dat Nintendo online communicatie vergemakkelijkt, zodat ook dit belangrijke aspect van de multiplayer op orde kan worden gebracht. Na 21 Juli kunnen we dan ook een definitief oordeel vellen.



Titel: Splatoon 2 Type: Game Releasedatum: 21-07-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:















