Beyond Good & Evil 2 steelt van Pirates?

Door Rene Groen op 28-06-2017 om 15:05 Bron: All Games Delta Eén van de grote verrassingen van de afgelopen E3, en tegelijkertijd een hoop van velen, was de verschijning van Beyond Good & Evil 2. Een game die op het eerste gezicht weinig gemeen lijkt te hebben met Pirates of the Caribbean: At World's End, tot er ineens toch een opvallende vergelijking getrokken kon worden.





Het tweede bewijsstuk komt uit de eerder genoemde film, Pirates of the Caribbean: At World's End. Op het eerste gezicht een normale foto afkomstig uit één van de scenes, maar wie staat ons hier in het midden chagrijnig aan te kijken? Precies, exact dezelfde dame!





Heeft Ubisoft leentjebuur gespeeld, of zien we een cross-over ontstaan waarin de dame niet alleen naar Beyond Good & Evil 2 komt, maar de hoofdpersonen uit deze game ook naar een toekomstige Pirates film?



Laten we eerste bewijsstuk één aanleveren in de vorm van een artwork uit Beyond Good & Evil 2. Speciale aandacht gaat uit naar het bovenste karakter, de dame met het witte gezicht:Het tweede bewijsstuk komt uit de eerder genoemde film, Pirates of the Caribbean: At World's End. Op het eerste gezicht een normale foto afkomstig uit één van de scenes, maar wie staat ons hier in het midden chagrijnig aan te kijken? Precies, exact dezelfde dame!Heeft Ubisoft leentjebuur gespeeld, of zien we een cross-over ontstaan waarin de dame niet alleen naar Beyond Good & Evil 2 komt, maar de hoofdpersonen uit deze game ook naar een toekomstige Pirates film? Tweeten



Reacties (1) Pagina: 1 MarcianoNL op 28-06-2017 om 15:47 [Niv: 217 / Exp: 10853] Het is concept art. Zoveel games en films gebruiken dingen van andere media als concept art voor hun eigen product. Zie het probleem niet zo.

