Lost Grimoires: Stolen Kingdom Late Shift Dragon Shock Mobile FACTS Spring 2017 Nieuws: Assassin's Creed Rebellion aangekondigd

Door Rene Groen op 27-06-2017 om 19:24 Assassin’s Creed keert terug naar de vijftiende eeuw met Assassin’s Creed Rebellion. Deze free-to-play strategie RPG wordt samen met de studio Behaviour Interactive ontwikkeld voor zowel iOS- als Android-apparaten. Het spel valt met name op door diens nieuwe uitstraling die we niet eerder zagen binnen de franchise. Spelers krijgen de kans om hun eigen Assassin Broederschap te vormen, een fort te beheren en geheime missies tegen de Templars te voltooien. In Assassin’s Creed Rebellion rekruteren spelers tot wel veertig Assassins, waaronder bekende figuren zoals Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudio en Machiavelli. Bovendien zijn er meer dan 20 vrij te spelen Assassins die speciaal voor Assassin’s Creed Rebellion ontwikkeld zijn. Dankzij een nieuwe versie van de Animus die de herinneren van verschillende Assassins laat versmelten, hebben spelers de mogelijkheid om met allerlei beroemde Assassins tegelijk te spelen.



Assassin’s Creed Rebellion neemt plaats in Spanje tijdens het hoogtepunt van de Inquisitie. Spelers bouwen hun eigen hoofdkwartier met kamers waarin ze zich focussen op het trainen van hun Assassins of nieuwe objecten en uitrusting creëren. Hoe hoger het level van de Broederschap, hoe meer kamers en content beschikbaar wordt, waardoor nieuwe upgrades vrijkomen. Als hoofdkwartier speelt dit fort een grote rol in de missies, waar Assassins samenkomen voordat ze in teams van drie erop uitgestuurd worden. Niet elke Assassin past bij elke opdracht; sommige vaardigheden- en personagecombinaties passen betere bij bepaalde missies dan anderen, waardoor de ontwikkeling van de Broederschap een groot effect kan hebben op de gameplay. Daarnaast hebben de verschillende missies invloed op de groei van de Assassins. Zo zijn standaard missies noodzakelijk om Assassins te verbeteren, terwijl Loot missies helpen bij het verzamelen van materialen voor betere uitrusting. In Story en Legacy missies vinden spelers DNA-fragmenten en spelen zo nieuwe Assassins vrij.



Assassin’s Creed Rebellion wordt momenteel ontwikkeld voor iPhone, iPad, iPod Touch en Android-apparaten en verwacht binnenkort een wereldwijde release. De game is geoptimaliseerd voor apparaten met iOS 8 of Android 4.1 met minstens 2GB RAM.



Tweeten



Andere berichten over Assassin's Creed Rebellion 19:17 Games with Gold voor juli bekend Reacties (1) Pagina: 1 Gast (84.82.90.xxx) op 27-06-2017 om 19:35 psst is niet echt Free-2-Play :(

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Assassin's Creed Rebellion Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum