Classic Mini: SNES productie flink vergroot

Door Stefan van B op 27-06-2017 om 12:00 Bron: My Nintendo News De Nintendo Classic Mini werd vorig jaar onder veel gejuich ontvangen. Nintendo's productie kon echter bij lange na niet aan de grote vraag voldoen, wat erin resulteerde dat veel van Classic Mini's voor hoge prijzen verhandeld worden en veel Nintendo fans teleurgesteld zijn geraakt. Met de gisteren aangekondigde Classic Mini: SNES belooft Nintendo Verbetering.



quote: ...will produce significantly more units of Super NES Classic Edition than we did of NES Classic Edition.



Nintendo vermeldt hier wel bij dat het product enkel tijdelijk geproduceerd zal worden. Specifieke aantallen worden niet genoemd, maar uiteindelijk zal het product niet meer voorhanden zijn. Voor nu staat het in de planning dat vanaf 29 september aanstaande tot het einde van 2017 er nog leveringen gedaan zullen worden. Wat er daarna gaat gebeuren met de Classic Mini: SNES is nog onzeker.



Een vertegenwoordiger van Nintendo heeft namelijk aan IGN laten weten dat Nintendo significant meer exemplaren van de Classic Mini: SNES zal produceren dan van Classic Mini: NES.

quote: ...will produce significantly more units of Super NES Classic Edition than we did of NES Classic Edition.

Nintendo vermeldt hier wel bij dat het product enkel tijdelijk geproduceerd zal worden. Specifieke aantallen worden niet genoemd, maar uiteindelijk zal het product niet meer voorhanden zijn. Voor nu staat het in de planning dat vanaf 29 september aanstaande tot het einde van 2017 er nog leveringen gedaan zullen worden. Wat er daarna gaat gebeuren met de Classic Mini: SNES is nog onzeker.

quote: Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition is currently planned to ship from Sept. 29 until the end of calendar year 2017. At this time, we have nothing to announce regarding any possible shipments beyond this year.



