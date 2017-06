Nieuws: Sub Zero op 11 juli naar Injustice 2

Door Stefan van B op 27-06-2017 om 11:53 Bron: DualShockers Op 11 juli aanstaande zal het tweede DLC karakter voor Injustice 2 zijn intrede maken. Mortal Kombat's eigen Sub Zero zal de game een stuk koeler maken. Naast Red Hood, die eerder deze maand al uitkwam, zal later ook nog Starfire uit Teen Titans beschikbaar worden gesteld. Winter is coming.....in July. pic.twitter.com/DEj3QwV3G0 — Ed Boon (@noobde) 23 juni 2017 Tweeten



Andere berichten over Injustice 2 [23-06-2017] Injustice 2 verwelkomt Sub-Zero [15-06-2017] [E3] Sub-Zero aan het werk in Injustice 2 [31-05-2017] Wonder Woman events in Injustice 2 [29-05-2017] Injustice 2 introduceert Red Hood DLC [26-05-2017] Injustice 2 [16-05-2017] Injustice 2 toont verhalende launchtrailer [12-05-2017] Launchtrailer Injustice 2 Mobile [10-05-2017] Alles wat je moet weten over Injustice 2 [08-05-2017] Injustice 2 speelbaar in eSports competitie [06-05-2017] Eerste Injustice 2 DLC personages onthuld [03-05-2017] Injustice 2 toont alle intro's en Super Moves [30-04-2017] Joker onthuld in Injustice 2 trailer [28-04-2017] Darkseid valt Injustice 2 binnen [26-04-2017] Eerste Joker gameplay Injustice 2 opgedoken [25-04-2017] Geweldadige achievements Injustice 2 [25-04-2017] Injustice 2 demonstreert Brainiac [21-04-2017] Brainiac duikt op in Injustice 2 trailer [18-04-2017] Poison Ivy domineert met planten [13-04-2017] Scarecrow bijt van zich af in Injustice 2 [11-04-2017] Injustice 2 toont uitrustingssysteem in trailer [10-04-2017] The Flash keert terug in Injustice 2 [10-04-2017] Grodd introduceert The Society [07-04-2017] Captain Cold in Injustice 2 Trailer [03-04-2017] Injustice 2 introduceert Catwoman [31-03-2017] Good to be Bad met Injustice 2 trailer [23-03-2017] Injustice 2 met Supergirl trailer [21-03-2017] Injustice 2 trailer toont Cheetah [16-03-2017] Injustice 2 krijgt microtransacties [16-03-2017] Firestorm Trailer voor Injustice 2 [14-03-2017] Firestorm verschijnt in Injustice 2 12:00 Classic Mini: SNES productie flink vergroot

11:51 Night Trap introduceert Theater Mode Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



Meer media Artikelen Games Forum