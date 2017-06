Nieuws: Night Trap introduceert Theater Mode

Door Stefan van B op 27-06-2017 om 11:51 Bron: DualShockers Screaming Villains werkt momenteel aan een comeback voor de klassieke SEGA CD game Night Trap op PlayStation 4 en Xbox One. In deze upgegrade versie moeten we opnieuw aan de slag om een huis te onderzoeken waar jonge vrouwen op mysterieuze manier blijven verdwijnen. Deze heruitgave zal enkele nieuwe toevoegingen bevatten, zoals de Theater Mode, waarin het mogelijk zal zijn alle uitkomsten van een scene te bekijken met originele voice-acting.

In Theater, if you watch a code change scene you will hear it with the original cut audio instead of the overdubbed code change dialogue. — Screaming Villains (@screamingvill) 23 juni 2017 Tweeten



