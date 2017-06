Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Packshot Sunday - Deel 209 ARMS Packshot Sunday - Deel 208 Review: Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Door Stefan van B op 26-06-2017 om 05:32 Bron: Gamed In 2013 bracht de Finse ontwikkelaar Cornfox & Bros. de action-adventure en duidelijk op Zelda-geďnspireerde titel Oceanhorn uit op iOS. Eind 2016 volgde een overzetting naar de PC, PlayStation 4 en Xbox One en sinds afgelopen week is de game ook voor een kleine prijs te verkrijgen op Nintendo Switch. Is Oceanhorn op de Switch onderscheidend genoeg om ook hier een goede indruk achter te laten?





Oceanhorn is een kleurrijke, isometrische action-adventure waarin gevechten simpel worden gehouden en puzzels redelijk oppervlakkig zijn. Toch weet de titel goed te vermaken. Verschillende eilanden die je heen en weer vrij kunt bezoeken geven vorm aan dit avontuur dat op zijn minst een uur of tien in beslag zal nemen. Wil je daarna alle geheimen ontdekken dan kun je hier gerust nog enkele uren bij optellen, helaas staat de game het niet toe om na voltooiing verder te spelen. Hiervoor dien je de laatste save te laden, wat naar mijn inziens compleet overbodig is gezien het einde. Laat dit echter de pret niet drukken, het is vrij gemakkelijk om vanuit hier je avontuur voort te zetten.



De onderverdeling van de spelwereld in meerdere eilanden maakt het dat de game goed onderweg of tussendoor te spelen is. Je kunt jezelf per sessie beperken tot het spelen op één eiland waar je de weg lastig kunt kwijtraken. Het is waarschijnlijk met dit idee dat de originele iOS versie is geconstrueerd, en op de Nintendo Switch blijkt deze opzet wederom van waarde te zijn. De gameplay is simpel doch vermakelijk en het verhaal stelt niet veel voor, wat het spel ideaal maakt om te spelen met verminderde aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of een speelsessie op de bank terwijl iemand anders in dezelfde ruimte televisie kijkt. Je volledige aandacht is niet nodig om plezier te hebben. Oceanhorn leent zich dan ook uitstekend voor de Switch-console.





Wat betreft prestaties doet de Switch editie zeker niet onder voor andere platformen. De titel is kleurrijk, kent een strakke resolutie en vertoont geen oneffenheden in de framerate. Toegevende, het is niet een enorm knappe game, maar de strak aangehouden robuuste stijl heeft zeker een aantrekkelijke charme. De game is meer dan degelijk, maar is niet zo memorabel als de gamefranchise die deze titel inspireerde. Of Oceanhorn jouw aanschaf waard is hangt af van je Switch gebruik. Wil je een groots opgezet avontuur beleven met een episch verhaal en een totale onderdompeling in de spelwereld dan is Oceanhorn niet wat je zoekt. Wil je echter zo nu en dan eens puzzelen en zonder echt lastige uitdagingen en ernstige diepgang wat nonchalant gamen, dan is Oceanhorn zeker een titel die zijn prijs van €14,99 weet te rechtvaardigen. Mijn collega René trok in zijn review veelvuldig de vergelijking met The Legend of Zelda: The Wind Waker. René bracht in deze review alle vergelijkingen al duidelijk naar voren en gaf uitgebreid - voornamelijk positieve - kritiek op Oceanhorn. In deze review zal daar dan ook niet nogmaals op in worden gegaan. In plaats daarvan ligt de focus op de overzetting naar de Nintendo Switch. Op deze console geniet Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas namelijk directe concurrentie van diens inspiratie. Dit betekent echter niet dat deze game geen bestaansrecht heeft op Nintendo’s hardware.Oceanhorn is een kleurrijke, isometrische action-adventure waarin gevechten simpel worden gehouden en puzzels redelijk oppervlakkig zijn. Toch weet de titel goed te vermaken. Verschillende eilanden die je heen en weer vrij kunt bezoeken geven vorm aan dit avontuur dat op zijn minst een uur of tien in beslag zal nemen. Wil je daarna alle geheimen ontdekken dan kun je hier gerust nog enkele uren bij optellen, helaas staat de game het niet toe om na voltooiing verder te spelen. Hiervoor dien je de laatste save te laden, wat naar mijn inziens compleet overbodig is gezien het einde. Laat dit echter de pret niet drukken, het is vrij gemakkelijk om vanuit hier je avontuur voort te zetten.De onderverdeling van de spelwereld in meerdere eilanden maakt het dat de game goed onderweg of tussendoor te spelen is. Je kunt jezelf per sessie beperken tot het spelen op één eiland waar je de weg lastig kunt kwijtraken. Het is waarschijnlijk met dit idee dat de originele iOS versie is geconstrueerd, en op de Nintendo Switch blijkt deze opzet wederom van waarde te zijn. De gameplay is simpel doch vermakelijk en het verhaal stelt niet veel voor, wat het spel ideaal maakt om te spelen met verminderde aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of een speelsessie op de bank terwijl iemand anders in dezelfde ruimte televisie kijkt. Je volledige aandacht is niet nodig om plezier te hebben. Oceanhorn leent zich dan ook uitstekend voor de Switch-console.Wat betreft prestaties doet de Switch editie zeker niet onder voor andere platformen. De titel is kleurrijk, kent een strakke resolutie en vertoont geen oneffenheden in de framerate. Toegevende, het is niet een enorm knappe game, maar de strak aangehouden robuuste stijl heeft zeker een aantrekkelijke charme. De game is meer dan degelijk, maar is niet zo memorabel als de gamefranchise die deze titel inspireerde. Of Oceanhorn jouw aanschaf waard is hangt af van je Switch gebruik. Wil je een groots opgezet avontuur beleven met een episch verhaal en een totale onderdompeling in de spelwereld dan is Oceanhorn niet wat je zoekt. Wil je echter zo nu en dan eens puzzelen en zonder echt lastige uitdagingen en ernstige diepgang wat nonchalant gamen, dan is Oceanhorn zeker een titel die zijn prijs van €14,99 weet te rechtvaardigen. Beoordeling 75 Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas is een vermakelijke titel, maar helaas even zo vergetelijk. Laat dit je er echter niet van weerhouden de titel een kans te geven als je zin hebt in een toegankelijke game die ideaal is voor korte speelsessies, daarin slaagt Oceanhorn met vlag en wimpel. Tweeten



Andere berichten over Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas [08-06-2017] Oceanhorn op 22 juni naar de Switch [23-02-2017] Probeer Oceanhorn uit in demo [30-01-2017] Oceanhorn komt naar de Switch [23-09-2016] Oceanhorn naar Vita [13-09-2016] Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas [30-08-2016] Achievements Oceanhorn [15-08-2016] [GC] Datum voor Oceanhorn bekend [06-04-2016] Oceanhorn doet de consoles aan 12:03 God Wars: Future Past Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Type: Game Releasedatum: 17-03-2015 Ontwikkelaar: Cornfox & Bros. Uitgever: FDG Entertainment Media:















Meer media Artikelen Games Forum