Door Joni Philips op 25-06-2017 om 09:29 Bron: Nintendo Life Nintendo publiceerde vorig jaar de nieuwste generatie Pokémon games. In Sun en Moon kunnen we weer een hoop Pokémon ontdekken, maar we kunnen ook aan de slag met enkele oude Pokémon. Sommige van deze Pokémon zijn niet terug te vinden in de game, maar enkel te vinden door speciale codes in te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Mega Evoluties van Sceptilite, Blazikenite, Swampertite, Banettite en Cameruptite. Wil je deze? Dan moet je enkel MATSUBUSA ingeven in het codemenu. Tweeten



