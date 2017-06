Nieuws: Nieuwe gameplay Mario + Rabbids Kingdom Battle

Door Joni Philips op 25-06-2017 om 09:30 Bron: Nintendo-Everything In samenwerking met Nintendo produceert Ubisoft momenteel de opvallende Switch game Mario + Rabbids Kingdom Battle. In deze tactische Role Playing Game komen de personages van Mario en Rabbids samen, waarbij ze gemeenschappelijk ten strijde moeten trekken om het Mushroom Kingdom te redden. De game verschijnt op 29 augustus. Tweeten



