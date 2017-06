Nieuws: Gameplaybeelden The Alliance Alive

Ontwikkelstudio Cattle Call werkt opnieuw samen met uitgever FuRyu voor een Nintendo 3DS game. Het werkt namelijk aan een Role Playing Game op basis van een verhaal van Suikoden creator Yoshitaka Murayama waarin de buitenaardse wezens Asmodians al eeuwen heersen over restanten van de mensheid, maar deze mensen blijven zich verzetten.



