Nieuws: Monster Hunter Stories in september

Door Joni Philips op 25-06-2017 om 09:28 Bron: Nintendo-Everything Ontwikkelstudio Capcom werkt momenteel samen met Nintendo of Europe aan een Westerse versie van hun Nintendo 3DS game Monster Hunter Stories. De game is een meer klassieke Role Playing Game waardoor de game zich onderscheidt van de traditionele Monster Hunter games. Monster Hunter Stories werd reeds enige tijd geleden aangekondigd voor een Westerse release, maar het duurde even alvorens er een releasedatum werd bekend gemaakt. Dat is nu echter veranderd, Nintendo of Europe heeft onthuld dat de game op 8 september 2017 naar Europa komt. Tweeten



Andere berichten over Monster Hunter Stories [11-10-2016] Monster Hunter Stories met tweetal uur beelden [07-10-2016] Trailer Monster Hunter Stories [06-10-2016] Monster Hunter Stories toont Amiibo [04-10-2016] Monster Hunter Stories laat ons monsters opvoeden [02-10-2016] Openingsvideo Monster Hunter Stories [27-09-2016] Reclamespots Monster Hunter Stories [22-09-2016] Nieuwe video Monster Hunter Stories [21-09-2016] Beelden Monster Hunter Stories [15-09-2016] Nieuwe Monster Hunter Stories beelden [09-09-2016] Monster Hunter Stories toont Zelda samenwerking [19-08-2016] [GC] Nieuwe video Monster Hunter Stories [16-08-2016] Monster Hunter Stories met Deviljho Trailer [14-08-2016] Meer video's Monster Hunter Stories [05-08-2016] Monster Hunter Stories toont zijn wereld [03-08-2016] Nieuwe trailer Monster Hunter Stories [26-07-2016] Duo Monster Hunter Stories Trailers [24-07-2016] Khezu in Monster Hunter Stories Trailer [22-07-2016] Monster Hunter Stories met Trailer [21-07-2016] Video Monster Hunter Stories [20-07-2016] Monster Hunter Stories toont Qurupeco [16-07-2016] Nieuwe video's Monster Hunter Stories [07-07-2016] Monster Hunter Stories krijgt eigen Amiibo's [02-06-2016] Lange gameplayvideo Monster Hunter Stories [15-01-2016] Trailer Monster Hunter Stories [17-09-2015] [TGS] Nieuwe video's Monster Hunter Stories [07-09-2015] Monster Hunter Stories met screenshots [14-04-2015] Trailer Monster Hunter Stories 09:29 Nieuwe video Hey! Pikmin

16:09 Square Enix denkt aan Final Fantasy XIV ports Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.