Nieuws: Nieuwe video Hey! Pikmin

Door Joni Philips op 25-06-2017 om 09:29 Bron: Nintendo-Everything Consolemaker Nintendo transformeert hun strategische Pikmin serie momenteel in een sidescrolling platformgame voor de Nintendo 3DS. Hey! Pikmin behoudt de traditionele karakters, maar plaatst deze dus in een nieuwe context. Tweeten



