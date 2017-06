Nieuws: Debuuttrailer Zero Escape: Zero Time Dilemma

Door Joni Philips op 25-06-2017 om 09:30 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Chunsoft werkte na 999: 9 Hours, 9 People, 9 Doors en Zero Escape: Virtue's Last Reward aan de afsluiter van de Zero Escape trilogie Zero Time Dilemma. Zero Time Dilemma verscheen oorspronkelijk voor Steam, Nintendo 3DS en PlayStation Vita, maar het eindigt niet op deze platforms. De game komt eind 2017 ook naar de PlayStation 4. Tweeten



Andere berichten over Zero Escape: Zero Time Dilemma [05-05-2017] Zero Time Dilemma naar PlayStation 4 [30-06-2016] Japanse launchtrailer Zero Time Dilemma [26-06-2016] Trailer Zero Time Dilemma [17-06-2016] [E3] Video's Zero Time Dilemma [10-06-2016] Introductievideo Zero Time Dilemma [07-06-2016] Zero Time Dilemma met Retrospective [06-06-2016] Zero Time Dilemma [21-04-2016] KarakterTrailer Zero Time Dilemma [18-03-2016] Debuuttrailer Zero Time Dilemma [01-11-2015] Zero Escape 3 heet Zero Time Dilemma [04-07-2015] Zero Escape 3 voor Vita en Nintendo 3DS [15-02-2014] Zero Escape 3 vindt geen geld [30-06-2013] Zero Escape 3 nog niet in ontwikkeling [31-03-2013] Derde Zero Escape voor Virtue's Last Reward 09:30 Pokémon GO demonstreert Raids

09:30 Nieuwe gameplay Mario + Rabbids Kingdom Battle Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.