Nieuws: Launchtrailer Cars 3: Driven to Win

Door Joni Philips op 25-06-2017 om 09:29 Bron: Gamekyo Ontwikkelstudio Avalanche Software werd door Disney Interactive opgedoekt, maar zag zichzelf wel opnieuw tot leven gewerkt onder de hoed van Warner Bros. Dat gek genoeg voor de ontwikkeling van Cars 3: Driven to Win dat volgende maand dient te verschijnen op Nintendo Wii, Nintendo Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 en Xbox One. Tweeten



