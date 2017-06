The Elder Scrolls Online: Morrowind Nex Machina ARMS Packshot Sunday - Deel 208 Review: The Elder Scrolls Online: Morrowind

Door Rene Groen op 24-06-2017 om 14:22

Fans van de The Elder Scrolls serie kunnen zich sinds 2014 (op de PC) en 2015 (op de PlayStation 4 en Xbox One) onderdompelen in een online MMORPG en als je dit nog niet eerder gedaan hebt geeft Bethesda je met de komst van Morrowind een reden om dit alsnog te doen.







Met Morrowind krijgen we niet alleen een groots gebied om te verkennen, er is ook de introductie van de Warden-klasse die zijn krachten uit de natuur haalt en die je in drie richtingen uit kunt bouwen. Als Tank vang je de klappen op en kun je terugvallen op magische ijsaanvallen, als DPS kun je dieren aan je zijde laten vechten en Healers hebben de gave om anderen te helpen wanneer ze schade oplopen. Een andere toevoeging is die van Battlegrounds, een Player-versus-Player optie die toegankelijk is als je minimaal level tien bent en ongeveer een kwartier per potje in beslag neemt. In drie teams van vier vecht je in een drietal modi, namelijk Capture the Flag, Team Deathmatch en Domination. Het is een wat ingetogenere variant op de grootschalige gevechten waardoor het voor veel spelers wat beter te behappen is. Voorlopig kunnen de drie modi op een drietal maps worden gespeeld waarbij de ene wat meer gesloten is dan de ander en er is al toegezegd dat we in de toekomst meer modi en maps tegemoet mogen zien.



Daar waar het bovenstaande interessant is voor zowel nieuwkomers als de meer ervaren spelers zal dit anders zijn voor de aanwezige Trials. In de Halls of Fabrication worden maximaal twaalf spelers losgelaten om samen met de magiër Divayth Fyr te vechten, eveneens een bekende uit The Elder Scrolls III. Hij geeft je tips tijdens de combat, hetgeen je zeker nodig zult hebben aangezien het hier gaat om pittige gevechten die een nauwe groepssamenwerking vereisen om te voltooien. Alsof dit nog niet erg genoeg is zul je ook uitgedaagd worden door diverse vallen en een vijftal bazen die diverse strategieën gebruiken.





Met een eigen tutorial en een verhaallijn die zich zevenhonderd jaar voor The Elder Scrolls III afspeelt is Morrowind niet alleen een uitbreiding maar tevens een nieuw startpunt. De tutorial, waarin je een boot neemt naar Vvardenfell en les krijgt onder leiding van Naryu Virian, geeft wat dat betreft ook een prima basis als je niet eerder in aanraking bent gekomen met de game. De quests sluiten hier ook goed bij aan en nemen je in eerste instantie prima bij de hand, hoewel tegelijkertijd de kritiek genoteerd mag worden dat het allemaal niet erg vernieuwend is. Een kritiek die natuurlijk enkel op te tekenen is als je reeds eerder tijd hebt gestoken in de game en direct weggeworpen mag worden als je honger nog altijd niet gestild is richting een zelfde soort gameplay. Morrowind voldoet namelijk prima aan de vraag naar meer van hetzelfde, maar dan in een ander gebied en al dan niet met een andere klasse. Voor een prijskaartje van €39,99 voor Morrowind of €49,99 voor de basisgame met al diens DLC kun je jezelf tientallen uren verliezen in al het moois wat The Elder Scrolls te bieden heeft. In Morrowind doen we het eiland Vvardenfell aan, bekend uit The Elder Srolls III. Snel vervelen doet dit gebied niet. De afwisseling is dermate groot dat je naast groene bossen met reusachtige paddenstoelen ook met verbazing naar de donkere grotten en vulkanische gebergten zult reizen. Het gebied is niet alleen goed gevuld met flora en fauna maar tevens met content. Als je geen zin hebt om te lopen kun je simpelweg een fast-travel optie gebruiken om je snel te verplaatsen. Voor spelers die reeds eerder ingestapt zijn klinkt dit vooral als een prettige uitbreiding maar ook nieuwkomers hoeven niet te vrezen. Ze zullen geleidelijk bekend worden gemaakt met de speelstijl, facties en locaties van de game zonder aan hun lot te worden overgelaten. Beoordeling 80

We kennen Morrowind natuurlijk uit The Elder Scrolls III, toch reizen we in The Elder Scrolls Online zevenhonderd jaar eerder af naar dit gebied. De afwisselende wereld, een nieuwe klasse en toevoeging van Battlegrounds zorgen voor de nodige toevoegingen die de gameplay niet zozeer evolueren, maar je wel weer voldoende gelegenheid geven om je tientallen uren onder te dompelen in de wereld. Iets wat bekenden goed zal doen, maar waarbij ook rekening is gehouden met nieuwkomers.



