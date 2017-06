Nex Machina Packshot Sunday - Deel 208 ClaDun Returns: This is Sengoku! The Town of Light Nieuws: Insomniac deelt meer Spider-Man details

Door Rene Groen op 24-06-2017 om 11:18 Bij de E3 kreeg ontwikkelaar Insomniac de eer om de persconferentie van Sony af te sluiten met Spider-Man. Ook na dit event blijft de game centraal staan, zo leren we weer wat nieuwe informatie via Twitter.



Aan het einde van de E3 video zagen we



In de trailer zagen we vooral snelle combat, toch zal ook stealth een rol gaan spelen in bepaalde secties. De ontwikkelaar wil spelers een keuze geven, hoewel stealth niet overal mogelijk zal zijn.



Insomniac laat verder nog weten dat het spel in 1080p/30fps op de PlayStation 4 zal draaien en in 4K/30fps op de PlayStation 4 Pro. Hoewel GameStop eerder met een releasedatum op 30 juni kwam is dit slechts een placeholder. Eerder gaf Sony's Layden wel aan dat het spel in de eerste helft van 2018 uit moet gaan komen. De ontwikkelaar krijgt de vraag of Mary Jane ook een rol zal spelen in het verhaal, waarom ze antwoorden dat Peter Parker een speciaal persoon in zijn leven heeft. Iets wat 'gecompliceerd' is, zonder daadwerkelijk te benoemen of het om haar gaat.



Titel: Spider-Man [PS4] Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Insomniac Games Uitgever: Sony Interactive Entertainment Media:













