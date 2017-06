Nieuws: Pillars of Eternity naar PlayStation 4 en Xbox One

Door Joni Philips op 22-06-2017 om 07:55 Bron: Gamekyo In samenwerking met Paradox Interactive ontwikkelt Obsidian Entertainment momenteel Pillars of Eternity: Complete Edition, een PlayStation 4 en Xbox One versie van hun Kickstarter-ondersteunde Role Playing Game die alle downloadbare content omvat. De game moet op 29 augustus verschijnen. Tweeten



08:10 Uncharted 4 toont Classic Throwback DLC

