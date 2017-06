Nieuws: Tiental minuten Ace Combat 7

Door Joni Philips op 22-06-2017 om 07:56 Bron: Gematsu Bandai Namco werkt momenteel aan een comeback van Ace Combat in de vorm van Ace Combat 7 voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game biedt zowel een standaardervaring als een Virtual Reality ervaring waarin we aan de slag gaan met razendsnelle gevechtsvliegtuigen. Tweeten



