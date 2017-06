ARMS Packshot Sunday - Deel 208 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Packshot Sunday - Deel 207 Nieuws: 2064: Read Only Memories naar Switch

Door Stefan van B op 19-06-2017 om 10:24 Bron: DualShockers Indie-ontwikkelaar Midboss heeft aangekondigd dat hun titel 2064: Read Only Memories begin 2018 uitgebracht zal worden op de Nintendo Switch. De game is een retro point-and-click adventure die zich afspeelt in een cyberpunk wereld waar je als journalist probeert te overleven tezamen met de eerste meeselijke robot genaamd Turing. Samen probeer je een missende vriend te vinden, waarin je wordt ondersteund door vele kleurrijke karakters.



Coming early 2018 to your handheld @nintendo #switch ~ (-`♡´-) pic.twitter.com/EmC5p5JB8f — 2064@XboxOne July! (@ROM2064) 15 juni 2017 2064: Read Only Memories verscheen origineel al in 2015 op PC, Android en MacOS. Ten opzichte van deze versies zal de Nintendo Switch editie ondere andere nieuwe ingesproken-scenes bevatten, de mogelijkheid om scenes te skippen hebben en auto-saves implementeren. De game werd destijds goed ontvangen en heeft een positieve waardering op Steam. Beelden van de Nintendo Switch editie zijn nog niet vrijgegeven, wel hebben we een tweet. Tweeten



