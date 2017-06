Nieuws: [E3] AC: Origins toont kaart en abilities

Door Rene Groen op 18-06-2017 om 07:03 Tijdens deze E3 werd Assassin's Creed: Origins officieel aangekondigd en vanaf de beursvloer kwamen er vele video's naar buiten. Nu gaan we deze uiteraard niet allemaal delen, toch wilden we jullie de onderstaande video niet onthouden omdat hierin de wereldmap en de abilities te zien zijn. Uiteraard niet bekijken als je niet vroegtijdig spoilers wenst te lezen. Tweeten



