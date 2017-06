Nieuws: [E3] Team 17 praat over The Escapists 2

Door Joni Philips op 18-06-2017 om 07:04 Ontwikkelstudio Mouldy Toof werkt momenteel aan een nieuwe Escapists. Het spel voor PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One laat de speler toe alleen of met vrienden aan de slag te gaan om te ontsnappen uit allerlei situaties.



Titel: The Escapists 2 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Mouldy Toof Uitgever: Team 17