Nieuws: [E3] Developer Video LEGO Marvel Super Heroes 2

Door Joni Philips op 18-06-2017 om 07:03 Bron: Nintendo-Everything Marvel's superhelden moeten binnenkort opnieuw aan de slag in LEGO-vorm. Ontwikkelstudio Traveller's Tales werkt namelijk aan LEGO Marvel Super Heroes 2 waarin de speler door de tijd reist om Kang de Veroveraar te stoppen. Dit geeft spelers de kans onder andere Cowboy Captain America en Spider-Man 2099 te ontmoeten. Tweeten



