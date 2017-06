Nieuws: [E3] Developer Video Strange Brigade

Door Joni Philips op 18-06-2017 om 07:02 Bron: VG247 Ontwikkelstudio Rebellion van Sniper Elite faam werkt momenteel aan een gloednieuwe titel: Strange Brigade voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Het betreft een coöperatieve third-person adventure die zich afspeelt in de dertiger jaren. Als speler reizen we af naar de landen van het Britse rijk, alwaar we oude verloren beschavingen tegen komen ... om deze vervolgens kapot te schieten. Tweeten



